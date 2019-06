Am Samstagabend um 23:20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 15 zwischen Selb und Schönwald in Oberfranken zu einem spektakulärem Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger aus Schönwald kam mit seinem Opel Astra in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, hob ab und prallte im Flug gegen einen Baum. Das berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Der Pkw blieb stark beschädigt auf der Beifahrerseite liegen und fing sofort Feuer. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien, bevor die Feuerwehr Schönwald am Unfallort erschien und den Brand löschte. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann ins Klinikum Marktredwitz gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest, so dass noch eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Alkoholkonsum sowie überhöhte Geschwindigkeit dürften die Ursache für den Unfall gewesen sein.

