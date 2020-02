Schönwald vor 1 Stunde

A93: Unbekannter reißt Schneepfähle raus und wirft sie auf Autobahn - Autos müssen ausweichen

Aktuell fahndet die Polizei in Oberfranken nach einem unbekannten Täter. Der Mann oder die Frau hat am Samstag äußerst gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen. Schneepfähle flogen auf die Autobahn.