Schwerer Verkehrsunfall auf der A93 mit Sattelschlepper - Autobahn Richtung Weiden komplett gesperrt: Am Mittwoch (27.11.2019) hat sich auf der A93 bei Marktredwitz-Nord (Landkreis Wunsiedel) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das meldet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken per Pressealarm.

A93 Richtung Weiden komplett gesperrt

Gegenüber inFranken.de erklärt Heiko Mettke, Pressesprecher der Polizei aus Oberfranken, die Lage vor Ort: Der Sattelzug stehe quer auf der Autobahn und blockiere die ganze Richtungsfahrbahn, sagte Mettke am Telefon. Der Polizist weiter: "Der Lkw ist alleinbeteiligt an die Beton-Mittelleitplanke gefahren. Die Ursache ist aktuell noch unklar."

Die Straße in Richtung Fahrtrichtung Weiden musste komplett gesperrt werden. Die Polizei rechnet mit einer längeren Bergung des Sattelschleppers. Ein Abschleppwagen sei laut Mettke unterwegs. "Wir müssen von einer stundenlangen Sperrung ausgehen", sagte er abschließend.