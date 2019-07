Leiche in Oberfranken gefunden

Toter Mann treibt in Bachlauf

Passant macht grausigen Fund

Passant findet Leiche in Bachlauf: Am Sonntagmittag (14. Juli 2019) hat ein Passant einen grausigen Fund in Oberfranken gemacht. Er fand bei Tröstau (Kreis Wunsiedel) einen toten Mann in einem Bachlauf nahe eines Feldweges.

Leichenfund bei Tröstau: 67-Jähriger treibt in Bachlauf

Der Fundort der Leiche liegt direkt an der Bundesstraße 303. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zu folge, liegen keine Hinweise vor, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Die Ermittler wollen dies im Rahmen einer Obduktion klären.

In Mittelfranken wurde am Sonntagmorgen ebenfalls eine Leiche gefunden. Die Polizei konnte rasch zwei tatverdächtige festnehmen.