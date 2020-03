Leiche bei Wohnungsbrand in Oberfranken gefunden: Am Sonntagmorgen (08.03.2020) wählte ein Zeuge im oberfränkischen Marktredwitz gegen 9 Uhr den Notruf, berichtet die Polizei. Aus einem Wohnungsfenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schuhwiese" stieg dichter Rauch.

Die Polizei rückte an und die Beamten konnten den Brand rasch löschen. Für den 63-jährigen Bewohner kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper des Mannes in einem Zimmer der Wohnung. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Noch ist unklar, woran der 63-Jährige genau verstorben ist. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.