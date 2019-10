Zimmerbrand im oberfränkischen Selb: Eine 55 Jahre alte Frau ist nach Angaben der Polizei am Dienstag in der Folge eines Brandes gestorben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag ging bei der Polizei ein Notruf über einen aktiven Rauchmelder ein. Demzufolge war in einem Wohnhaus im Selber Ortsteil Spielberg im Landkreis Wunsiedel ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, registrierten sie, dass es in einem Zimmer gebrannt hatte. Weiterhin entdeckten sie in einem stark verrußten Wohnraum eine tote Frau.

Laut Polizei handelt es sich bei der Toten um eine 55-jährige Bewohnerin des Hauses. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese ist aktuell noch unklar. Ebenso wie die Todesumstände der 55-Jährigen.

