Selb: Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und gewirkt - Mann geht auf 18-Jährige los

Ein 26-jähriger Mann soll in der Nacht zum Donnerstag eine Bekannte in deren Wohnung in Selb im Landkreis Wunsiedel mehrfach geschlagen und gewürgt haben. Nun ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gegen den mutmaßlichen Täter, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet.

In der Nacht befanden sich laut Polizei mehrere junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 26 Jahren in der Wohnung des Opfers im Ortsteil Selber Vorwerk, als der 26-Jährige mit der Wohnungsinhaberin in Streit geriet.

Im weiteren Verlauf soll der Mann die 18-Jährige derart geschlagen und gewürgt haben, dass sie bereits bewusstlos gewesen sein soll. Daraufhin verständigten die anwesenden Zeugen kurz vor 1 Uhr den Rettungsdienst, der die verletzte Frau in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.

Tatverdächtiger nach kurzer Flucht gefasst

Die mittlerweile verständigten Polizeistreifen aus Marktredwitz und der Bundespolizei konnten den Mann, der nach dem Streit geflüchtet war, im Selber Stadtgebiet festnehmen.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen übernahm die Kriminalpolizei Hof die weiteren Ermittlungen. Am Donnerstag erging gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ein Untersuchungshaftbefehl wegen Gefährlicher Körperverletzung. Polizeibeamte lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

