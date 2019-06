Am Sonntagabend (23. Juni 2019) wurde eine 27-jährige Frau in Selb (Oberfranken) in der Chemnitzer Straße erheblich in ihrer Nachtruhe gestört. Dies teilte die Polizeiinspektion Marktredwitz am Montagvormittag mit.

Nachbar (66) klingelt Sturm und droht, die Frau und ihr Kind umzubringen

Nach ihren Angaben hätte ein 66-jähriger Nachbar gegen Mitternacht, über mehrere Minuten bei der jungen Frau geklingelt. Als sie daraufhin die Tür geöffnet habe, habe der Beschuldigte trotzdem munter weiter geklingelt. Außerdem habe er die 27-Jährige erheblich beleidigt.

Damit war aber immer noch nicht genug: Angeblich habe der 66-Jährige die Frau auch noch mit den Worten "Irgendwann bringe ich Dich und Dein Kind um" bedroht, so die 27-Jährige zur Polizei. Handgreiflich sei der Nachbar ihr gegenüber nicht geworden.

Beamte der Polizei Marktredwitz konnten den Mann schließlich beruhigen. Aufgrund dieses nächtlichen Klingelterrors, der Bedrohung und der Beleidigung wird der Selber jetzt wegen dieser Delikte von der Polizei in Marktredwitz angezeigt.

