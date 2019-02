Selb: 16-Jährige verletzt Polizisten krankenhausreif - sie war aus dem Heim geflohen

Ein verletzter Polizeibeamter und die Einweisung in die Jugendpsychiatrie sind die Bilanz eines Einsatzes der Polizei in der Albert-Schweitzer-Strasse in Selb am Freitagabend. Wie die Beamten in ihrer Pressemeldung am Samstagmorgen schreiben, war der Anlass für den Einsatz der Hinweis, dass eine aus einem Heim in Hof abgängige, schwer erziehbare 16-Jährige sich bei einem amtsbekannten jungen Mann in Selb aufhalten soll.

Mädchen flüchtet aus dem Fenster

Als die Polizeistreife an der Wohnung klingelte, sprang die Jugendliche aus dem Fenster und wollte flüchten, konnte aber von einem Beamten eingeholt und festgehalten werden. Sie widersetzte sich durch heftiges Treten, Schlagen und Beißen der Festnahme, wobei sie dem Beamten Verletzungen am Bein zufügte, die anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weiterhin versuchte sie sich selbst zu verletzen, indem sie wiederholt ihren Kopf gegen verschiedene Gegenstände schlug.

Schließlich wurde sie in die Jugendpsychiatrie Bayreuth eingewiesen mit einer Anzeige wegen Widerstand, tätlichem Angriff sowie Körperverletzung gegen Polizeibeamte im Gepäck. Die Sanitäter, die zusammen mit den Polizeibeamten die Einweisung durchführten, wurden von der 16 Jährigen massiv beleidigt und angespuckt, was weitere Anzeigen wegen Beleidigung nach sich zieht.