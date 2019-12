Schüsse auf fahrendes Auto in Oberfranken: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Ein 45-Jähriger fuhr am Montagabend (2. Dezember 2019) zwischen 18.10 Uhr und 18.15 Uhr auf der A93 aus Richtung Weiden kommend auf die B303 in Richtung Marktredwitz, als er einen Schlag an seinem Fahrzeug hörte. Er stellte später fest, dass es sich um einen Schaden handelt, der von einem Geschoss kommen könnte.

Der Mann befand sich kurz vor der Brücke, auf welcher die A93 über die B303 geführt wird, als er den Schlag hörte. Laut Angaben der Polizei, vermutete der Fahrer zunächst einen Steinschlag dahinter.