Sattelzug kracht im Landkreis Wunsiedel in Leitplanke

Bei Glätte zu schnell unterwegs

Bereits am Dienstag kam es zu zwei ähnlichen Unfällen: ein 53-jähriger Mann kam ebenfalls in Nähe Silberhaus ins Schleudern. Der Mann war auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs und krachte in die Leitplanke. Auch er wurde leicht verletzt und verursachte einen Schaden von circa 15.000 Euro.

Ein 21-jähriger Autofahrer überschlug sich in einer Linkskurve, da er zu schnell fuhr. Sein Wagen blieb im linken Straßengraben auf der Fahrerseite liegen. Der junge Mann wurde nicht verletzt, konnte sich selbst befreien und die Polizei benachrichtigen. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.