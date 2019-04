Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich der Dachstuhl einer Lagerhalle in Röslau. Die Halle befindet sich laut Polizei in der Nähe einer Porzellanfabrik in der Bahnhofstraße.

Brand in Röslau: Lagerhalle brennt

Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Verletzten. Die Feuerwehr ist mit der Löschung des Brandes betraut.

inFranken.de aktualisiert diesen Artikel für Sie, sobald neue Informationen vorliegen.

