Lauter Knall in Oberfranken - Bankautomat explodiert:

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (1. August 2019) ist es zu einer Explosion im oberfränkischen Röslau (Kreis Wunsiedel) gekommen. Informationen der örtlichen Polizei zu folge, sprengten Unbekannte einen Bankautomaten.

Die Explosion ereignete sich demnach gegen 03.45 Uhr in der Bankfiliale in der Röslauer Hauptstraße. Nach der Sprengung flüchtete ein Täter mit einem "Zweirad". Zudem flüchteten weitere Täter in drei Autos mit auswärtigem Kennzeichen. Laut Polizei wurde Niemand durch die Sprengung des Bankautomaten verletzt. Aktuell ist unklar, ob und wie viel Bargeld erbeutet wurde.

09281/704-0

Seit den Morgenstunden läuft eine Fahndung nach den Tätern: Die Behörden suchen mit Hochdruck im Landkreis Wunsiedel nach den Unbekannten. Dabei hofft die Polizei auch auf Zeugenhinweise. Diese werden unterentgegen genommen.