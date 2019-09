Pizzaauto in Wunsiedel geklaut: Pizzabote will neue Ware holen - dann ist Neuwagen weg

Am Mittwochabend (11.09.) klaute ein dreister Autodieb den Wagen einer Pizzeria in Wunsiedel. Der Essenslieferant ließ das Auto kurz stehen, um neue Ware zu holen. In der Zwischenzeit fuhr der Dieb mit dem neuen Skoda davon.

Lieferant will nur neue Lieferung holen - als er zurückkommt, ist das Auto weg

Gegen 22.00 Uhr stellte der Fahrer sein Auto vor der Pizzeria in der Dürnbergstraße ab. Dort wollte er eine neue Bestellung abholen. Als er nach kurzer Zeit zurückkam, war der rote Skoda Fabia weg. Die Angestellten riefen nach kurzer Zeit die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, leider ohne Erfolg. In Wunsiedel fuhr eine 89-Jährige einen Fußgänger an, der daraufhin auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Skoda Fabia erst wenige Monate alt: Polizei bittet um Mithilfe

Bei dem Auto handelt es sich um einen erst wenige Monate alten Skoda Fabia, der noch circa 14.000 Euro wert ist. Einen Werbeaufdruck hat das Auto nicht. Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat am Mittwochabend, circa 22 Uhr, Verdächtiges in der Dürnbergstraße, nahe der Bergstraße beobachtet?

Wer hat den neuen Skoda Fabia mit dem Kennzeichen "WUN-SM 950" nach dieser Zeit noch gesehen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.