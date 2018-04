Oberfranken: Mann verprügelt Frau vor den Augen seiner Kinder

Vor den Augen seiner Kinder soll ein 20-Jähriger in Marktredwitz seine Frau verprügelt haben. Nun wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt. Das teilt die Polizei mit.Demnach kam es in einer Wohnung in der Reiserbergstraße zu einem tätlichen Streit zwischen einer 20-jährigen Frau und deren ebenso alten Partner. Dabei waren auch die gemeinsamen, zwei und drei Jahre alten Kinder anwesend. Im Verlauf des Streites soll der Mann der Frau mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben.Anschließend verließ er die Wohnung und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Frau wurde vor Ort vom BRK versorgt, klagte jedoch nur über Kopfschmerzen und konnte Zuhause bleiben. Gegen den Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.