Oberfranken: Autofahrer stößt Jungen (10) vom Fahrrad und flieht - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag (26.02) ist es in der Wittelbacher Straße in Selb gegen 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 10-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad bei grün über die Fußgängerampel. Ein unbekannter Tatverdächtiger kam von der Wittelbacher Straße und bog mit seinem Kraftfahrzeug nach rechts ab und übersah hierbei offensichtlich den Jungen auf seinem Rad. Dem 10-Jährigen blieb bei dem Aufprall glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Junge (10) von Auto angefahren: Täter begeht Fahrerflucht - wer hat etwas gesehen?

Im gegenüberliegenden Verkehr soll sich ein schwarzes Fahrzeug an der Ampel befunden haben, dessen Insassen dieses Geschehen gesehen haben könnten. Aktuell ermittelt die Polizei in dieser Angelegenheit noch gegen unbekannt. Unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Wer hat zur fraglichen Zeit etwas gesehen und kann Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegen.

