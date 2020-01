Update vom 16.01.2020: Kickers Selb veranstalten Trauermarsch für toten Mitspieler

Rührende Geste: Eine Woche nach dem plötzlichen Tod des Fußballers Daniel Müller bei einem Hallenturnier in Münchberg veranstalten seine Mannschaftskameraden, die Kickers Selb, nun am Sonntag (19. Januar 2020) einen Trauermarsch mit anschließendem Gottesdienst für ihren verstorbenen Mitspieler.

Der Trauermarsch beginnt um 14 Uhr am Vereinsheim vor dem Thomas-Lang-Waldstadion. Gegen 15 Uhr findet ein Gedenkgottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche am Selber Vorwerk statt. Anschließend laden die Kickers Selb noch zu einem Trauerkaffee ins Vereinsheim ein.

In einer Gemeinschaftsaktion haben die Vereine TV Längenau, EC Erkersreuth und Kickers Selb zudem ein Spendenkonto für ihren verstorbenen Spieler eingerichtet. Mit den Erlösen sollen Daniel Müllers Angehörige finanziell unterstützt werden. Die Banverbindung bei der Sparkasse Hochfranken lautet:

IBAN: DE 54780500000222718603

BIC: BYLADEM1HOF

Erstmeldung vom 12.01.2020: Fußballer bricht nach Spiel zusammen

Fußballturnier endet tragisch: Ein 31-jähriger Fußballer der Kickers Selb kam am Samstag (11. Januar 2020) bei einem Hallenfußballturnier ums Leben. Nach einer Partie der Kickers Selb ist einer der Spieler plötzlich zusammengebrochen. Ein Sanitäter sowie der sofort herbeigerufene Notarzt kümmerten sich noch vor Ort um den 31-jährigen Selber Spieler. Sein Herz schlug plötzlich nicht mehr, im Zuschauerraum brach er zusammen. Er wurde ins Münchberger Krankenhaus gebracht.

Ärztliche Hilfe vergebens: 31-Jähriger stirbt an Herzversagen

Dort kämpften die Ärzte laut Neuer Presse noch eine Stunde lang um das Leben des Fußballers, der nur aufgrund eines Personalengpasses kurzfristig eingesprungen war. Leider waren jegliche Bemühungen vergebens: Der 31-Jährige starb an Herzversagen, jede Hilfe kam für ihn zu spät.