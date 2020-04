In einer Grünanlage in der Geschwister-Scholl-Straße kam es am Samstagabend zu einer Messerstecherei. Mitglieder der örtlichen Alkoholikerszene hielten sich trotz mehrmaliger vorheriger Mahnungen erneut dort auf und gerieten, in erheblich alkoholisiertem Zustand, in einen Streit. Das berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Im Verlauf des Streits griff ein 32-Jähriger einen 25-jährigen Bekannten mit einem Messer an und verletzte diesen leicht, woraufhin sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen entwickelte, deren Hintergründe noch ermittelt werden müssen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Der 32-jährige Haupttäter flüchtete anschließend, konnte aber im Rahmen der Fahndung, in der zahlreiche Streifenbesatzungen mehrerer Dienststellen des Bereichs Hof eingebunden waren, festgenommen werden. Auch bei ihm konnten Stichverletzungen festgestellt werden, die eine Behandlung im Klinikum erforderten. Dort beleidigte er die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu treten. Der Beschuldigte wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde kein Beamter verletzt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.