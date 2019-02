Bereits am Mittwochnachmittag sorgten sich in Marktredwitz zwei Frauen um einen Mann, der alkoholisiert war und seinen Kaffee umgeschüttet hatte. Doch anstatt den beiden Damen dankbar für ihre Fürsorge zu sein, fing er an, sie mit üblen Worten zu beleidigen.

Noch vor den herbeigerufenen Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz zeigte er zudem den ausgestreckten Mittelfinger. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann, ein 62-jähriger Marktredwitzer, mit auf die Wache der Polizei. Dort konnte er es nicht lassen, auch zwei Polizeibeamte zu beleidigen. Das bringt ihm nun entsprechende Anzeigen ein, berichtet die Polizei Marktredwitz.