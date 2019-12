Wie die Polizei Marktredwitz mitteilt, sind in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertags (26. Dezember 2019) ein 37-jähriger Mann und seine 40-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) in Streit geraten. Die beiden waren erheblich alkoholisiert nach einer Feier aneinander geraten. Am Tag zuvor ist eine junge Frau in Unterfranken von einem 17-Jährigen attackiert worden.

Mutter von Lebensgefährten verprügelt: 17-Jährige ruft Polizei

Die gemeinsame Tochter wurde durch das Geschrei wach und musste mit ansehen, wie der Mann auf ihre Mutter einschlug. Die 17-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die Frau erlitt zahlreiche Hämatome.