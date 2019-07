Marktredwitz: Unbekannter legt brennenden Stoff vor Wohnung ab - Tür total verkohlt

Ein vor einer Wohnungstür in Brand gesetzter Stoff hat am frühen Sonntagmorgen die Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Marktredwirtz ausgelöst. Die Kriminalpolizei Hof geht von Brandstiftung aus.

Gegen 0.45 Uhr meldete ein Bewohner im Ortsteil Dörflas einen aktivierten Rauchmelder in dem Anwesen in der Dörflaser Hauptstraße. Zudem fand er Stofffetzen vor einer Wohnungstür, den ein bislang unbekannter Täter dort abgelegt und in Brand gesetzt hatte, wie die Polizei berichtet. Eine als erstes am Einsatzort eingetroffene Zivilstreife trat die Wohnungstür ein, um eventuell anwesende Menschen aus der stark verrauchten Wohnung zu retten.

Wohnungstür total verkohlt

Allerdings trafen die Beamten dort niemanden an. Der in Brand gesetzte Stoff und das Feuer an der Wohnungstür waren zu diesem Zeitpunkt bereits wieder erloschen. An der total verkohlten Tür entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Bereits am Pfingstsonntag war aus bislang noch ungeklärter Ursache in derselben Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Die Kriminalpolizei Hof prüft Tatzusammenhänge beider Fälle und die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag Wahrnehmungen in der Dörflaser Hauptstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.