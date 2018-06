Marktredwitz: Rabiater Radfahrer geht auf Schulweghelfer los

Ein 51-jähriger Schulweghelfer hat am Donnerstag einen Radfahrer im Bereich der Grundschule Marktredwitz ermahnt, langsamer zu fahren. Das berichtet die Polizei am Sonntag.Die Ermahnung erzürnte den Radfahrer derart, dass er mit Fäusten auf den Schulweghelfer losging. Der 51-Jährige konnte sich mit seinem linken Arm vor den Schlägen schützen, erlitt hierdurch jedoch eine Verletzung seines linken Handgelenks.Danach machte sich der bis dato unbekannte Radler aus dem Staub. Wer Hinweise zu dem rabiaten Radfahrer geben kann, wende sich an die Polizei Marktredwitz, unter der Telefonnummer 09231/96760.