Edeka plant neues Logistikzentrum in Oberfranken: Der Lebensmittel-Riese Edeka investiert in ein neues Logistikzentrum im oberfränkischen Marktredwitz (Kreis Wunsiedel). Ab 2020 entsteht nahe der A93 das neue Zentrallager der Unternehmensgruppe "Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen". Die Bauherren rechnen damit, dass zwei bis drei Jahre Bauzeit nötig sein werden.

Das neue Zentrum kostet mehr als 250 Millionen Euro und soll Edeka-Arbeitsplätze in der Region sichern: "Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von EDEKA und über ein weiteres Leuchtturmprojekt in Marktredwitz, das den gesamten nordostbayerischen Raum stärkt. Durch den Bau des neuen Logistik-Zentrums werden nicht nur viele Arbeitsplätze in der Region gesichert - es sind auch zahlreiche positive Folgeeffekte zu erwarten. Ein derartiges Projekt wird weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgen und ist ein wesentlicher Baustein zur weiteren Imagesteigerung Oberfrankens", kommentierte Oberbürgermeister Oliver Weigel die Investition via Facebook.

Edeka prüfte mehrere Standorte: Marktredwitz erhielt Zuschlag