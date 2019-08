Marktredwitz vor 1 Stunde

Mögliche Messerattacke

Mysteriöser Messerangriff in Oberfranken: Opfer sucht Hilfe in Bar

Eine mysteriöse Messerattacke beschäftigt die Polizei in Oberfranken: Ein 24-Jähriger ist am Mittwochabend in eine Bar gekommen und hat um Hilfe nach einem Messerangriff gebeten. Der Mann konnte sich aber weder an Ort noch an Täter erinnern, weshalb jetzt Zeugen gesucht werden.