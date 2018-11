Ein 54-Jähriger ist am Rande des Andreasmarkts in Marktredwitz in Oberfranken niedergestochen worden

Der Täter ist auf der Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei Oberfranken am Sonntagabend mitteilt, ist es am Nachmittag gegen 16 Uhr zu einer Gewalttat in Marktredwitz gekommen. Vor der Diakonie in der Klingerstraße stach ein Unbekanter einen 54-Jährigen nieder und verletzte ihn dabei schwer.

Der Täter flüchtete dann in Richtung Stadtpark. Warum er auf den 54-Jährigen losgegangen war, ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Diese Täterbeschreibung liefert die Polizei zum Täter:

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine großangelegte Fahndung der Polizei Marktredwitz mit Unterstützung anderer Dienststellen verlief bislang negativ.

Der Mann soll eine schmächtige Figur gehabt haben, zirka 160 Zentimeter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Bei der Tat trug er einen dunklen kurzen Mantel.

Die Kriminalpolizei Hof hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen:

Wer hat die Auseinandersetzung in der Klingerstraße beobachtet?

Wer hat die Flucht des Täters, eventuell durch den Stadtpark, gesehen und kann Angaben zu dem Unbekannten machen?

Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.