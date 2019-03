Oberfranken: Mann belästigt 28-Jährige und schlägt ihr zweimal ins Gesicht

Am Sonntag wurde eine Frau in den frühen Morgenstunden von einem 46-jährigen Mann belästigt. Laut Polizei gab die 28-Jährige an, dass der Mann ihr gegenüber aufdringlich wurde.

Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Mann zu Beginn abwehren, aber der 46-Jährige schlug ihr später zweimal ins Gesicht. Dadurch ist sie zu Boden gestürzt und hat sich eine Schürfwunde im Gesicht zugezogen. Die Frau hat am Dienstag bei der Polizei Marktredwitz Anzeige erstattet. Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei jetzt gegen den 46-Jährigen.

In Bad Kissingen hat ein Mann seine Tante verprügelt - weil sie ihn zu spät abgeholt hat.