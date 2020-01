Die oberfränkische Stadt Marktredwitz richtet die erste bayerische Schneepflugmeisterschaft aus - im September. "Jetzt im Winter hat niemand Zeit dafür, da sind die Schneepflüge im Dauereinsatz", erklärte eine Sprecherin der Stadt. Statt Schneehaufen werden die Fahrer also Signalkegel und Warnbaken mit dem Räumschild versetzen.

Schneepflugmeisterschaft: Planung der Parcours läuft