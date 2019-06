Am Donnerstagnachmittag kam es im Marktredwitzer Schwimmbad zu einem Unfall mit einem verletzten Kind. Der 9-jährige Junge lief zwischen dem Sprungbecken und dem Schwimmbecken am Beckenrand entlang, rutschte aus und fiel in das Schwimmerbecken. Dabei kam er mit dem Fuß zwischen einen Handlauf und den Beckenrand.

Unfall im Freibad Marktredwitz: Feuerwehr befreit Jungen

Er quetschte sich den Oberschenkel und musste letztlich durch die Feuerwehr aus dieser Lage befreit werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

