Aufzugsschacht in Realschule qualmt: Am Freitagnachmittag (14. Juni 2019) ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Brand in einer Realschule im oberfränkischen Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) gekommen. Wie die örtliche Polizei mitteilt, steht der Aufzugsschacht einer Realschule in der Schulstraße in Flammen.

Brand in Marktredwitz: Starke Rauchentwicklung in Realschule

Es kommt zu starker Rauchentwicklung. Aktuell findet kein Schulbetrieb statt. Laut Polizei wurde Niemand verletzt. Gegen 16.45 Uhr dauern die Löscharbeiten an der Realschule weiter an. Dies sagte ein Polizeisprecher zu inFranken.de.

Ein Schaden lässt aktuell noch nicht beziffern. Der Brand hat laut Polizei nicht auf das restliche Schulgebäude übergegriffen. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten zum Brand gibt.

