Körperliche Auseinandersetzung am frühen Morgen: In Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel/Oberfranken) hat sich am frühen Samstag, 26.01.2019, zu einer Prügelei vor einem Lokal ereignet. Wie die Polizei Oberfranken meldet, erlitten zwei 30-Jährige dabei leichte Verletzungen. Polizisten aus Marktredwitz nahmen die geflüchteten Täter fest, die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Streit in Lokal artet auf der Straße aus

Gegen 6.15 Uhr gerieten die beiden Männer mit einer fünfköpfigen Gruppe in einem Lokal in der Klingerstraße zunächst in einen verbalen Streit. Hieraus entwickelte sich letztendlich eine körperliche Auseinandersetzung auf der Straße vor dem Lokal. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten gingen die beiden 30-Jährigen zu Boden und blieben dort liegen. Die zunächst unbekannten Täter schlugen weiterhin auf die Männer ein und flüchteten im Anschluss.

Während die beiden 30-Jährigen in einen Krankenhaus ärztlich versorgt wurden, ermittelten Polizisten aus Marktredwitz alle fünf geflüchteten Täter. Bei der Festnahme am Samstagvormittag waren die aus Marktredwitz und Umgebung stammenden, zwischen 23 und 18 Jahre alten Männer, teilweise deutlich alkoholisiert.

Bei der Durchsuchung eines 23-jährigen Schlägers entdeckten die Beamten eine geringe Menge Marihuana und stellten dieses sicher. Außerdem musste der 22-Jährige aus der Gruppe die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten, da er im Verdacht steht, nach der Tat im alkoholisierten Zustand mit seinem Auto nach Hause gefahren zu sein.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Bitte um Zeugenhinweise

Zeugen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung am Samstagmorgen in der Klingerstraße machen können, melden sich bitte bei der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.

