Im oberfränkischen Marktleuthen (Kreis Wunsiedel) ist es am Freitagabend (27. Dezember 2019) zu einem Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei gekommen. Gegen 19 Uhr gerieten ein 39-Jähriger und ein 50-Jähriger in einen Streit, der schließlich eskalierte. Nachdem die Beteiligten ausgiebig Alkohol getrunken hatten, verlagerte sich das Streitgespräch in den Bereich einer Treppe.

Treppensturz in Marktleuthen: Rettungsdienst versorgt 50-Jährigen