Der 45-Jährige wurde zuletzt durch einen Nachbarn am Montagvormittag, gegen 09:30 Uhr, an seiner Wohnadresse in Marktheidenfeld gesehen. Da er seitdem nicht mehr erreichbar gewesen ist, meldete ihn seine Lebensgefährtin bei der Marktheidenfelder Polizei als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen liefen seitdem ins Leere.

Der 45-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

194 cm groß

hager

bekleidet mit Jeans und beiger Schildmütze

unterwegs mit einem grauen Herren-Trekking-Fahrrad

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09391/9841-0 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

