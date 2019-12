Mann in Oberfranken verschluckt vier Gramm Crystal-Meth - in einem Gummihandschuh

Crystal Meth in Oberfranken: Ein Mann hat im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel Drogen in einem Gummihandschuh heruntergeschluckt, um nicht von der Polizei erwischt zu werden. Der 36-Jährige hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag bei einer Kontrolle in Selb drogentypische Auffälligkeiten gezeigt.

Vier Gramm Crystal Meth: 36-Jähriger streitet Drogenkonsum ab

Ein Drogenschnelltest sei positiv verlaufen. Nach anfänglichem Abstreiten habe der Mann dann zugegeben, vor der Kontrolle die in einem Gummihandschuh eingepackten Drogen geschluckt zu haben. Er kam am Montag in ein Krankenhaus, in dem mit Hilfe einer Magenspiegelung rund vier Gramm Crystal zu Tage gefördert wurden.