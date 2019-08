Täter brachen Metalltüre des Windrads auf

sägten circa zehn Meter (300 Kilogramm) Kupferkabel aus dem Windrad

1500 Euro Sachschaden

Diebstahl in schwindelnder Höhe: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30. August 2019) brachen unbekannte Diebe in ein Windrad im Windpark Korbersdorf ein. Die offensichtlich fachkundigen Täter brachen die Metalltüre auf und drangen so in das Windrad ein. Wie die Polizei mitteilt, schnitten oder sägten sie von darin verbauten Kupferkabeln jeweils circa 10 Meter lange Stücke heraus. Das Gesamtgewicht der Kabel wird auf ca. 300 kg geschätzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Diebe mindestens mit einem Kleintransporter am Tatort waren. Aufgrund einer registrierten Störung kann die Tatzeit auf Freitag, 30.08.19, etwa Mitternacht bis 1 Uhr eingegrenzt werden.

Geringer Sachschaden - hohe Reparaturkosten

Der Sachschaden liegt bei circa 1500 Euro. Viel höher wiegt der Schaden, der durch den Ausfall und die Reparatur der Windkraftanlage entsteht. Der dürfte laut Auskunft der Servicemonteure im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Marktredwitz (09231/9676-0) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die von Donnerstag auf Freitag, 29./30.08., im Bereich Korbersdorf - Grafenreuth verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben.

