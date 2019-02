Für mehr Sicherheit und weniger Unfälle: Jugendtaxi Selb ist ein voller Erfolg

Gerade mal einen Monat gibt es in der oberfränkischen Stadt Selb (Landkreis Wunsiedel) im Fichtelgebirge das sogenannte Jugendtaxi - und schon jetzt kann man von einem Erfolg sprechen.

Die Idee hinter dem Selber Jugendtaxi: Die Stadt gewährt Jugendlichen einen Zuschuss zu Mietauto- und Taxifahrten am Wochenende. "Für die Jugendlichen bietet der Zuschuss die Möglichkeit, am Wochenende zum kleinen Preis sicher nach Hause zu kommen. Und besonders Eltern von Minderjährigen freuen sich über das günstige Jugendtaxi, das das 'Elterntaxi' öfters ersetzen kann" , heißt es dazu von der Stadt Selb. Auch Taxifahrten von Jugendlichen am Wochenende werden mit fünf Euro pro Fahrt bezuschusst.

Gestartet ist die sechsmonatige Testphase am 1. Januar 2019. Und schon nach den ersten 30 Tagen erweist sich die Maßnahme als voller Erfolg. Mehr als 70 bezuschusste Fahrten wurden im Januar gezählt. Und es gibt schon erste Stimmen, die sich eine Ausweitung des Angebots wünschen. Denn momentan sieht das Modell einen Zuschuss nur bei Stadtfahrten in Selb und seinen Ortsteilen vor. Viele Jugendliche würden sich eine Ausweitung auf Landkreisebene wünschen, meldet die Stadt.

"Ich freue mich, dass das Projekt so gut ankommt und sofort angenommen wurde. Hier kann die Stadt einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Jugendlichen leisten. Unfälle können durch dieses Angebot reduziert werden", sagt der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch. Aufgrund des günstigen Fahrpreises dank des Zuschusses sollte kein Jugendlicher mehr darüber nachdenken, zu einem übermüdeten oder betrunkenen Fahrer ins Auto zu steigen beziehungsweise nachts alleine nach Hause zu laufen.

Das Modell Jugendtaxi läuft bereits erfolgreich in anderen Städten in Oberfranken, etwa in Lichtenfels und Kulmbach.

Über den Service

Die Stadt Selb beteiligt sich von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 5 Uhr und an Feiertagen vom Abend des Vortages 18 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags mit 5 Euro an jeder Mietautofahrt (nur einmaliger Zuschuss, auch wenn gleichzeitig mehr Jugendliche transportiert werden) von Jugendlichen im Alter von 16 bis 26 Jahre mit einem Selber Unternehmen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Zuschusses ist, dass der Fahrtantritt und das Fahrtende sich in Selb befinden. Sollte sich das Projekt weiterhin bewähren , ist auch eine Handy-App geplant.