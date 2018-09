Fall Peggy: Verdächtiger festgenommen? Großeinsätze der Polizei in Oberfranken

In Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel und in Lichtenberg im Landkreis Hof hat es vor Kurzem Polizeieinsätze gegeben. Das bestätigte die Polizeizentrale in Bayreuth dem Bayerischen Rundfunk. Mehrere Medien berichten, dass die Einsätze mit dem Fall der 2001 ermordeten Peggy K. aus Lichtenberg in Zusammenhang stehen. Die Polizei machte hierzu noch keine weiteren Angaben.

Das Nachrichtenmagazin Focus berichtet in seiner Online-Ausgabe, bei dem Einsatz sein ein Mann festgenommen worden, der als mutmaßlicher Mörder von Peggy in Frage kommt. Demnach soll der Mann schon ein Geständnis abgelegt haben. Anderen Medienberichten zufolge wurde der Mann lediglich vernommen und befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Gutachten zur rätselhaften DNA-Spur von Uwe Böhnhardt im Fall Peggy

Jahrelang war nach der seit 2001 verschwundenen Peggy K. aus Lichtenberg gesucht worden. Obwohl 2004 ein geistig behinderter Mann als Peggys Mörder verurteilt wurde, wurde das Verfahren später wieder aufgenommen. 2014 wurde der Mann wieder freigesprochen.

2016 fanden Pilzesammler die sterblichen Überreste des Mädchens in einem Waldstück zwischen Bayern und Thüringen. Mit rund 30 Mitgliedern arbeitete die Soko Peggy hierauf an dem Fall. Eine Chronik der Ereignisse im Fall Peggy K. finden Sie hier.