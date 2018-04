Fahndung in Oberfranken: Dieb mit nur einem Schuh auf der Flucht - Polizei warnt vor Anhaltern

Bei Flucht Schuh verloren



Der Mann wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

+BITTE #RT+#Thiersheim: Auf frischer Tat ertappte eine Frau in ihrer Wohnung einen Unbekannten.

Beschreibung: ca. 20-25 J; 180 groß, kurze, dunkelbraune Haare, weißes Oberteil - schwarze Jogginghose, schwarze Adidas Schuhe mit pinken Logo

? 110

Infos: https://t.co/G8CP0068PO pic.twitter.com/BSknaogxYB — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 10. April 2018

Eine Frau hat am Dienstagnachmittag einen bislang Unbekannten in ihrer Wohnung im oberfränkischen Thiersheim ertappt. Der Mann hat Schmuck und Bargeld an sich genommen und ist damit geflüchtet. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Dieb, der auf seiner Flucht einen Schuh verloren hat.Gegen 13.30 Uhr bemerkte die Bewohnerin des Anwesens in der Straße "Am Grasigen Weg" in Thiersheim im Kreis Wunsiedel den Unbekannten in ihrer Wohnung. Offensichtlich hatte der Mann bereits Schmuck und Bargeld gefunden und an sich genommen. Laut Polizei ergriff der Dieb umgehend die Flucht. Dabei verlor der Mann noch im Haus einen seiner Schuhe.Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Polizeidienststellen fahnden seitdem nach dem Flüchtigen. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.- 20 bis 25 Jahre alt- 180 Zentimeter groß, schlanke Statur- kurze, dunkelbraune Haare- trug ein weißes, ärmelloses Oberteil und ein schwarze Jogginghose- schwarzer Adidas Turnschuh mit pinkfarbenen Logo (wovon er einen verloren hat)Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof. Hinweise zum Flüchtigen bitte über die Notrufnummer 110 an die Polizei. Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen oder sonstigen Erkenntnissen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.Die Polizei warnt außerdem davor im Raum Thiersheim Anhalter mitzunehmen.