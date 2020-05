Zu einem Angriff auf Polizeibeamte kam es am Freitagabend in Marktredwitz. Angefangen hatte alles mit einer Ruhestörung.

Aufgrund einer wiederholten Ruhestörung am Skaterpark fuhr eine Streife der Polizeiinspektion Marktredwitz gegen 23.45 Uhr am Freitagabend zu dem Einsatzort. Am Skaterpark stellte die Polizei gut 40 Personen fest. Es handelte sich dabei in der Mehrzahl um Jugendliche, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Beleidigung und Flaschenwurf: Jugendliche attackieren Polizisten

Die Streife war gerade im Begriff, Personalien festzustellen, als mehrere Angehörige der Gruppe die Maßnahme massiv störten. Aus einer Gruppe von vier Jugendlichen wurden die Beamten zudem mehrfach beleidigt.