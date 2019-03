Am Ende war sie selbst wegen ihrer Tat geschockt: In Selb im Landkreis Wunsiedel geriet ein Ehepaar heftig in Streit. Die Situation eskalierte dermaßen, dass die 39-jährige Frau zum Kochtopf griff - und diesen inklusive darin befindlichen Gulasch ihrem Mann gegen den Kopf schlug.

Laut Polizei erlitt der Mann dabei eine Platzwunde. Selbst geschockt über den Vorfall, verständigte die Ehefrau den Notruf. Der Ehemann, der eigene Handgreiflichkeiten abstritt, wurde zur Behandlung ins Klinikum Selb gebracht.

Beide Beteiligten waren laut Polizei alkoholisiert. Die Frau muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

