Nachdem am Donnerstagmittag (19. März 2020) bekannt wurde, dass im unterfränkischen Würzburg bereits der fünfte Coronavirus-Infizierte gestorben ist, steigt die Zahl am Abend auf sieben Tote in Franken.

Im oberfränkischen Selb (Kreis Wunsiedel) sind zwei Betroffene gestorben. Das berichtet die Frankenpost. Aktueller Stand zum Coronavirus - Jetzt für Newsletter anmelden

Demnach handelt es sich um zwei Patienten, die im Klinikum Fichtelgebirge versorgt wurden. Sie sollen in einem höheren Alter gewesen sein. Das Gesundheitsamt als auch die Klinikleitung hat sich bislang nicht dazu geäußert. Alle aktuellen Informationen rund um das Coronavirus finden Sie im Live-Ticker von inFranken.de.

Sobald der inFranken.de-Redaktion neue Informationen zu den Coronavirus-Todesfällen in Oberfranken vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.