So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus. Auch die Region in und um Wunsiedel ist stark betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 01.04.2020, 15.30 Uhr: Sechstes Todesopfer in Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel ist ein weiterer Mensch dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Das geht aus den Daten hervor, die der Kreis auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Demnach sind die Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus auf sechs gestiegen. Die Zahl der Infizierten nahm gegenüber dem Vortag um 24 auf aktuell 221 zu.

Update vom 31.03.2020, 10.53 Uhr: Bestätigte Infizierungen steigen auf 197

Wie der Landkreis Wunsiedel (Oberfranken) auf seiner Homepage verlautet, sind inzwischen 197 Menschen des Landkreises mit dem Coronavirus infiziert. Das sind weitere neun Fälle mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert. Fünf Menschen aus dem Kreis Wunsiedel sind bereits an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Update vom 30.03.2020, 14.35 Uhr: 188 bestätigte Fälle, fünf Todesopfer

Das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge meldet 188 bestätigte Corona-Fälle und fünf Todesfälle im Landkreis. Unter anderem weist das Landratsamt darauf hin, dass am Klinikum Fichtelgebirge keine Begleitung zu einer Untersuchung, in den OP (Kaiserschnitt) oder bei der Geburt gestattet ist. Auch darf kein Besuch auf der Wochenbettstation stattfinden.

Update vom 23.03.2020, 15.31 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Die Zahl der Infizierten im Landkreis Wunsiedel schwankt je nach Quelle: Während das Landesamt für Gesundheit noch von 47 Fällen spricht, berichtet das Landratsamt bereits von 61 Fällen.

Auch bei der Zahl der Todesopfer herrscht Verwirrung: Zuletzt wurde von zwei Todesopfern gesprochen - auch das Robert-Koch-Institut berichtet dies. Allerdings gibt es laut Landratsamt nur einen bestätigten Todesfall.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 19.03.2020, 15.15 Uhr: Ausgangssperren im Kreis Wunsiedel - "Die Leute sind verunsichert"

Im Landkreis Wunsiedel gibt es zwei Ausgangssperren. Betroffen sind Angaben des Landratsamtes zufolge das Stadtgebiet und der Ortsteil Neuhaus in Hohenberg an der Eger sowie der Ortsteil Fischern, der zum Gemeindegebiet Schirnding zählt. "Die Fallzahlen sind dort auffällig schnell und stark gestiegen", sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. Im Landkreis gibt es derzeit 16 Coronavirus-Infizierte.

Das Verbot besagt, dass alle Bewohner der Orte ab sofort zu Hause bleiben müssen. Lediglich um einkaufen zu gehen, um den Arzt zu besuchen oder um zur Arbeit zu fahren, ist es erlaubt außer Haus zu gehen. "Es ist gut, dass die Bürger zur Vorsicht aufgerufen werden und dass unsere Senioren begreifen, dass sie Zuhause bleiben sollen", erzählt Hohenbergs Bürgermeister Jürgen Hoffmann News5. Er bezeichnet die Ausgangssperre als die logische Folge der Entwicklungen.

Kreis Wunsiedel: Supermarktverkäuferin spricht von Verunsicherung

"Die Leute sind verunsichert", sagt eine Supermarktverkäuferin. Trotz spürbarer Verunsicherung sei das Engagement hoch - insbesondere unter den Verkäuferinnen - erzählt sie News5. Man möchte, dass die "Leute gut versorgt sind": Damit meint die Mitarbeiterin Lebensmittel, wie "Semmeln, Brot" oder "Zwiebeln".

Update vom 18.03.2020, 14.20 Uhr: Coronavirus im Kreis Wunsiedel

Einen Überblick über die Lage im Freistaat, in Deutschland und weltweit finden Sie im Ticker von inFranken.de.

Die inFranken.de-Redaktion aktualisiert diesen Artikel nicht täglich. Sobald es Neuigkeiten zum Coronavirus gibt, erfahren Sie es hier oder im News-Ticker.

Update vom 15.03.2020, 21 Uhr: Erster Fall im Kreis Wunsiedel bestätigt

Auch im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist jetzt der erste Landkreisbürger positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Kontaktpersonen der erkrankten Person werden durch die Gesundheitsbehörden ermittelt, sowie die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet.

Darüber hinaus wurden im Klinikum Fichtelgebirge, Haus Marktredwitz, zwei positiv getestete Personen behandelt. Beide stammen aus einem anderen Landkreis. Eine der beiden Personen ist bereits in ein anderes Klinikum verlegt worden.

Gemäß Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 13.03.2020 sind Veranstaltungen aller Art ab einer Besucherzahl von insgesamt 250 Teilnehmern bis zum Ende der Osterferien (einschließlich 19.04.2020) untersagt.