Feuerwehrmann erleidet Herzinfarkt am Steuer: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberfranken - 150.000 Euro Sachschaden

Wohnhausbrand in Oberfranken: In Röslau im Landkreis Wunsiedel ist am Dienstag (11. Februar 2020) gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wunsiedler Straße Feuer ausgebrochen.

Update vom 11.02.2020: Verletzte bei Wohnhausbrand in Röslau - Feuerwehrmann erleidet Herzinfarkt

Zum Wohnhausbrand in Röslau am Dienstagnachmittag hat die Polizei nun weitere Details veröffentlicht.

Demnach ging die Mitteilung über das Feuer gegen 15.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken ein. Als die alarmierten über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei eintrafen, brannte es im ersten Stockwerk des zweistöckigen Mehrfamilienhauses in der Wunsiedler Straße.

Alle Anwesenden konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 18 und 59 Jahren erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.