Wohnhausbrand in Oberfranken: In Röslau im Landkreis Wunsiedel ist am Dienstag (11. Februar 2020) gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wunsiedler Straße Feuer ausgebrochen.

Bei dem Brand zog sich eine Frau ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken inFranken.de mit. Nach aktuellen Erkenntnissen konnten sich sämtliche Bewohner des Hauses eigenständig ins Freie begeben.