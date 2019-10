Aussprache in Wunsiedel eskaliert: Fünf Jugendliche rasten aus - auch Eltern prügeln mit

Am Freitagabend (4. Oktober 2019) trafen sich fünf junge Erwachsene zu einem klärenden Gespräch Am Schwarzenbachgrund in Wunsiedel in der Nähe der Realschule, um sich auszusprechen.

Gespräch gerät aus den Fugen: 17-Jährige greift an

Wie die Polizei mitteilte, kam es während dem Gespräch zum Streit. Eine 17-Jährige aus Wunsiedel warf eine Glasflasche in Richtung eines 20-Jährigen. Die Flasche prallte an seiner Schulter ab und traf dadurch eine 23-Jährige aus Merkendorf am linken Ellenbogen. Die beiden wurden leicht verletzt und mussten sich zudem Beleidigungen von der 17-Jährigen anhören.

Die Jugendliche schubste dann einen dritten Mann ins Gebüsch und schlug mit einer vollen Wasserflasche aus Plastik auf den ebenfalls 17-Jährigen aus Wunsiedel ein. Der junge Mann wurde leicht verletzt und blutete aus der Nase.