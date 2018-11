Aus Rollator entwendet: Dreister Jugendlicher bestiehlt Seniorin (86) auf offener Straße

In Marktredwitz ist es am Donnerstagabend zu einem dreisten Handtaschendiebstahl gekommen. Laut den Angaben der Geschädigten war diese mit ihrem Rollator in der Bühlstraße in Richtung Peter-Kolb-Straße unterwegs. Die Polizeiinspektion Marktredwitz teilt mit, dass ihr gegen 16.45 Uhr ein Jugendlicher entgegenkam. Er hätte ihre Handtasche, die im Körbchen des Rollators lag, herausgenommen und dann die Flucht in Richtung Hohe Gasse ergriffen.

Krankenkarte und Bargeld entwendet - Polizei sucht nach Zeugen

Die 86-jährige Rentnerin beschreibt den tatverdächtigen Jugendlichen wie folgt: männlich, circa 15 Jahre alt, ca. 150 cm groß und kräftig. Er hätte eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen. In der braunen Handtasche befanden sich unter anderem die Krankenkarte der Rentnerin, sowie eine braune Geldbörse mit ungefähr 150 Euro Bargeld.

Das könnte Sie auch interessieren: Tupperparty eskaliert - 11 Frauen landen im Krankenhaus - was ist passiert?

Bis dato ermittelt die Polizei in diesem Fall noch gegen unbekannt wegen eines Vergehens des Handtaschendiebstahls und sucht daher dringend nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, nimmt die Polizei in Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 entgegen.