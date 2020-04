Ein Großaufgebot an Rettungswagen und Polizeiautos versetzte die oberfränkische Stadt Arzberg am Samstagabend in Unruhen. Das örtliche Pflegeheim "Löwenzahn" musste unbestätigten Meldungen nach evakuiert werden. Darüber berichtet die Bildagentur News5.

In kompletter Schutzmontur und auf Krankenliegen transportierten die Rettungskräfte die Bewohner des Heimes nach draußen und fuhren sie an einen anderen Ort, mutmaßlich in umliegende Krankenhäuser. Laut News5 wurde diese Evakuierung am Abend kurzfristig vom Landratsamt Wunsiedel angeordnet. Über die Gründe lassen sich nur spekulieren. Anders als in Langenzenn ist das Pflegeheim in Arzberg nicht als Corona-Hotspot bekannt. Vom Landratsamt war auch Stunden nach der Evakuierung niemand für Nachfragen erreichbar.

Arzberg: Evakuiertes Pflegeheim bietet 26 Bewohnern Platz

Auf den Aufnahmen von vor Ort ist zu sehen, wie jeder Bewohner einzelnen aus der Seniorenresidenz gebracht wird. Laut Internetseite bietet das Pflegeheim für 26 Bewohner Platz. Arzberg ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel und hat etwas mehr als 5000 Einwohner.

