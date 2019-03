Arzberg/Bayern: Hund beißt Rentnerin in Schenkel

Arzberg: Einer Rentnerin wurde am vergangenen Samstag von einem Hund in den Unterschenkel gebissen. Die Hundeführerin kümmerte sich nicht darum und ging einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Spaziergang endete mit dem Anruf bei der Polizei

Auf einer Wiese nahe der Dorngasse ereignete sich am Samstagnachmittag der Zwischenfall: Die Rentnerin begegnete beim Spazieren einer Frau, die laut Polizei fünf bis sechs Hunde an der Leine führte. Einer der Hunde riss sich los und biss der 77-Jährigen in den Unterschenkel, wie die örtliche Polizei berichtet.

Nach Täterflucht ermittelt nun die Polizei

Ohne sich nach dem Befinden der Frau zu erkundigen, ging die Hundehalterin mit ihren Hunden einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat.

Zeugen werden gesucht

Gesucht wird eine ca. 35-jährige Frau. Sie ist schlank und trägt kurze, wahrscheinlich an einer Seite des Kopfes abrasierte Haare. Wer Angaben zu der Unbekannten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Marktredwitz zu melden. Die Telefonnummer ist: 09231 / 9676–0.

