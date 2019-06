An Busbahnhof in Oberfranken: Mädchen (12) begrapscht

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Busbahnhof in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) von einem zunächst unbekannten Mann sexuell belästigt worden.

In den Nachmittagsstunden vertraute sich das Mädchen ihren Eltern an und erzählte, dass sie soeben am Busbahnhof von einem ihr unbekannten Mann über der Bekleidung unsittlich berührt worden sei. Die Eltern verständigten sofort die Polizei und begaben sich zum Tatort zurück.

Die eintreffenden Streifen konnten daraufhin schnell als Tatverdächtigen einen 29-Jährigen festnehmen. Nach weiterer Abklärung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde der geduldete Asylbewerber nach Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wird vorgelegt.

Lesen Sie auch: Düsseldorf: Frau soll im Hofgarten von mehreren Männern vergewaltigt worden sein