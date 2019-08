Thiersheim vor 1 Stunde

Tierrettung

Hund wacht bei Betäubung auf - und greift Tierarzt und Polizist an

In Oberfranken wurden ein Polizist und ein Tierarzt von einem entlaufenen Hund gebissen, als sie versuchten, das Tier einzufangen. Am Ende konnte der Hund an seine Besitzerin übergeben werden.