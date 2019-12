Axt-Angriff am Freitagvormittag - Polizei fahndet mit Hochdruck nach Täter: Zwei Menschen sollen bei einer Tat am Freitagvormittag schwer verletzt worden sein. Die Tat ereignete sich im tschechischen Asch, einer Stadt unweit der Deutsch-Tschechischen Grenze bei Selb. Eine Behördensprecherin bestätigte der Deutschen Presse Agentur (dpa) die Tat und die zwei schwer verletzten Menschen. Sie wurden in ein Universitätskrankenhaus in Pilsen eingeliefert.

Nicht ganz neun Kilometer liegen zwischen Aš und der oberfränkischen Stadt Selb. Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt das Polizeipräsidium Oberfranken die Fahndung. Laut Pressesprecher Heiko Mettke sind die grenznahen Dienststellen informiert. Sie kontrollieren Männer, die der Personenbeschreibung in der Fahndung entspricht.

Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Der Täter wird wie folgt beschrieben

Der Tatverdächtige sei laut dpa 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, habe blaue Augen und blonde Haare. Er trage eine beigefarbene Kapuzenjacke und eine schwarze Hose. Der Mann werde mit vorläufigem Haftbefehl gesucht.

red/dpa